|
08.01.2026 07:59:49
Dutch Household Spending Growth Eases In November
(RTTNews) - Dutch consumer spending increased at the slowest pace in seven months in November, data from the Central Bureau of Statistics showed on Thursday.
Household consumption rose 0.5 percent year-on-year in November, slower than the 0.9 percent rise in October. Further, a similar increase was last seen in April.
In November, households consumed 0.9 percent more services, especially on transport and communication and medical services.
Consumers purchased 1.4 percent more durable goods than a year ago, led by greater demand for shoes, electrical appliances, and clothing.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: Dow etwas stärker -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.