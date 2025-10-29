Zins-Entscheid 29.10.2025 08:38:41

Experten halten Leitzinssenkung durch Fed für wahrscheinlich

Experten halten Leitzinssenkung durch Fed für wahrscheinlich

Inmitten der andauernden Haushaltssperre in den USA entscheidet die Notenbank Federal Reserve an diesem Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) über den Leitzins.

Analysten gehen davon aus, dass die Fed erneut einen Zinsschritt nach unten gehen wird - damit würde der US-Leitzins auf 3,75 bis 4,0 Prozent fallen.

Grund dafür ist die unerwartet niedrige Inflation im September, die das Arbeitsministerium erst vergangenen Freitag bekanntgegeben hatte. So war die Teuerungsrate zwar auf 3,0 Prozent gestiegen und liegt damit weiter deutlich über den angepeilten zwei Prozent. Volkswirte hatten allerdings noch stärkeren Anstieg befürchtet.

Der Notenbank fehlen für ihren Zinsentscheid diesmal wichtige Daten, weil die US-Regierungsgeschäfte wegen der Haushaltssperre teilweise stillstehen. Einige Daten wurden erst deutlich verspätet veröffentlicht. Auch die vehementen Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen dürften eine Rolle spielen.

Kommt noch eine Zinssenkung?

Mitte September hatte der Zentralbankrat der Fed erstmals seit einem Dreivierteljahr wieder Hand an den Leitzins gelegt und diesen auf 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt. Grund war der schwache US-Arbeitsmarkt, der die Sorgen um ein Anheizen der Inflation zuletzt in den Schatten stellte.

Mit der Zinssenkung kann die Notenbank dafür sorgen, dass unter anderem Verbraucher und Unternehmen Kredite zu besseren Konditionen aufnehmen und damit die Wirtschaft ankurbeln. Das könnte die Arbeitsmarktentwicklung stärken. Zu niedrige Zinsen können aber auch dafür sorgen, dass sich die Inflation weiter verstärkt. Experten befürchten ferner eine deutliche Zunahme der Teuerungsrate infolge Trumps Zollpolitik - dadurch dürften die Preise für in die USA importierte Waren steigen.

/ngu/DP/jha

WASHINGTON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Protokoll der Fed-Sitzung lässt auf baldige Zinssenkung schließen
Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz
Powell weist auf Arbeitsmarktschwäche hin - weitere Fed-Senkung wahrscheinlich

Bildquelle: Schroders,fstockfoto / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen