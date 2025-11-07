Britische Pfund - Euro

1,1382
 EUR
0,0010
0,09 %
EUR - GBP
07.11.2025 13:16:54

French Trade Gap Widens In September

(RTTNews) - France's trade deficit increased in September as growth in imports exceeded the increase in exports, the customs office showed Friday.

Exports registered a marginal growth of 0.1 percent in September from a month ago. Meanwhile, imports advanced 2.5 percent.

The trade balance showed a deficit of EUR 6.6 billion compared to a shortfall of EUR 5.2 billion in the previous month. The expected shortfall was EUR 5.9 billion.

On a yearly basis, exports climbed 5.9 percent and imports increased 2.5 percent in September.

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
