|
30.10.2025 10:12:43
German Economy Stagnates In Q3
(RTTNews) - The German economy stagnated in the third quarter, the preliminary estimate from Destatis revealed on Thursday.
Gross domestic product remained unchanged, as expected, following a revised decline of 0.2 percent in the second quarter. Destatis said the investment in equipment developed positively, while exports declined from the prior quarter.
On a yearly basis, calendar-adjusted GDP logged a steady growth of 0.3 percent in the third quarter. Price-adjusted GDP also climbed 0.3 percent but reversed the 0.1 percent fall seen in the previous quarter.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.