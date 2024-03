Holzmann: EZB-Zinssenkung im Juni wahrscheinlicher als im April

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann hält eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni für wahrscheinlicher als eine im April. In einem Interview mit MNI sagte Holzmann, entscheidend seien die Lohnentwicklung und die geopolitischen Risiken, weshalb die EZB datenabhängig handeln sollte. "Wir haben Grund zu etwas Optimismus. Aber wir sind auch schon von den Projektionen in die Irre geführt worden. Also lassen sie uns datenabhängig sei und dann handeln, wenn wir handeln müssen", sagte er.

March 13, 2024 03:07 ET (07:07 GMT)