|
22.09.2025 00:02:18
Hong Kong Inflation Data Due On Monday
(RTTNews) - Hong Kong will on Monday release August figures for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In July, inflation was up 0.6 percent on month and 1.0 percent on year.
Taiwan will see August data for unemployment; in July, the jobless rate was 3.33 percent.
The People's Bank of China will announce its loan prime rate figures; for September, the rate is expected to remain unchanged at 3.50 percent, while the overall rate is also called steady at 3.00 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen erzielen neue Rekorde -- ATX verabschiedet sich etwas leichter ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schließlich tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss minimal im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls leicht nachgab. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.