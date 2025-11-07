Britische Pfund - Isländische Krone

166,5855
 ISK
0,3238
0,19 %
07.11.2025 15:01:15

Iceland Trade Gap Narrows In October

(RTTNews) - Iceland's foreign trade deficit decreased in September from a year ago as imports fell much faster than exports, preliminary figures from Statistics Iceland showed on Friday.

The trade gap narrowed to ISK 24.2 billion in September from ISK 46.5 billion in the corresponding month last year. In August, the deficit was ISK 45.4 billion.

The value of exported goods dropped 2.0 percent annually in September, while imports plunged by 18.0 percent.

Imports of transport equipment alone showed a sharp contraction of 54.0 percent, while outflows of manufacturing products grew by 13.0 percent.

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
