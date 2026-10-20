Indonesia Rate Decision Due On Wednesday

(RTTNews) - The central bank in Indonesia will wrap up it monetary policy meeting on Wednesday and then announce its decision on interest rates, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

The bank is expected to increase its benchmark lending rate, deposit facility rate and lending facility rate each by 25 basis points, to 6.00 percent, 5.00 percent and 6.75 percent, respectively.

Japan will release September figures for imports, exports and trade balance. Imports are expected to climb 19.6 percent on year, down from 28.0 percent in August. Exports are called higher by an annual 20.1 percent, up from 19.3 percent in the previous month. The trade deficit is pegged at 181.0 billion after showing a 1,111.9 billion shortfall a month earlier.

New Zealand will see September figures for credit card spending; in August, spending was up 3.5 percent on year.