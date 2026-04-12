13.04.2026 00:02:56

Indonesia Retail Sales Data Due On Monday

(RTTNews) - Indonesia will on Monday release February figures for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In January, sales were up 5.7 percent on year.

New Zealand will see March results for the Performance of Services Index from BusinessNZ; in February, the index score was 48.0.

Finally, the markets in Thailand are closed until Thursday for the Songkran Festival.

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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
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