Britische Pfund - Japanischer Yen

206,6160
 JPY
-0,5838
-0,28 %
JPY - GBP
05.12.2025 00:59:52

Japan Household Spending Slumps 3.0% On Year In October

(RTTNews) - The average of household spending in Japan was down 3.0 percent on year in October, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday - coming in at 306,872 yen.

That missed expectations for an increase of 1.1 percent following the 1.8 percent gain in September.

On a seasonally adjusted monthly basis, spending sank 3.5 percent - again missing forecasts for a gain of 0.7 percent following the 0.7 percent decline in the previous month.

The average of monthly income per household stood at 599,845 yen, down an annual 0.1 percent.

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
