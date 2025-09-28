|
29.09.2025 00:02:43
Japan Leading Index Data Due On Monday
(RTTNews) - Japan will on Monday release July results for its leading and coincident indexes, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity.
The leading index is expected to rise 0.8 percent on month for the second straight month, while the coincident is seen lower by 2.6 percent after adding 0.7 percent in June.
