(RTTNews) - Japan posted a merchandise trade deficit of 476.5 billion yen in October, the Ministry of Finance said on Wednesday.

That exceeded expectations for a deficit of 956 billion yen following the downwardly revised 556.5 billion yen shortfall in September (originally -536.6 billion yen).

Exports jumped 20.5 percent on year to 11.768 trillion yen, beating forecasts for an increase of 20.0 percent following the downwardly revised 16.5 percent gain in the previous month (originally 16.7 percent).

Imports climbed an annual 21.6 percent to 12.245 trillion yen versus expectations for a gain of 25.8 percent but up from the downwardly revised 18.5 percent increase a month earlier (originally 18.7 percent).