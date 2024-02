Lagarde: EZB steuert Mix aus Bond-Portfolio und Kredit-Operationen an

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat noch nicht darüber entschieden, mit welchem operativen Rahmen sie die Zinsen im Euroraum künftig steuern will. EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments aber an, dass es eine Kombination aus Anleihebeständen und den vor der Finanzkrise bestimmenden Repo-Geschäften sein könnte. "Wahrscheinlich wird es eine Kombination aus Bond-Portfolios und Kredit-Operationen mit unterschiedlicher Laufzeit sein", sagte sie.

Auf die Frage nach der voraussichtlichen Größe des Anleiheportfolios sagte sie: "Es wird mit ziemlicher Sicherheit niedriger als derzeit sein." Sie wolle sich aber noch nicht festlegen, und es gebe noch eine Menge Arbeit.

