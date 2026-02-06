Britische Pfund - Euro

1,1520
 EUR
0,0028
0,25 %
EUR - GBP
06.02.2026 13:51:50

Lithuania Trade Gap Narrows In December

(RTTNews) - Lithuania's trade deficit decreased in December from a year ago as exports grew faster than imports, figures from the statistical office showed on Friday.

The trade deficit dropped to EUR 505.7 million in December from EUR 631.8 million in the corresponding month last year. In November, the shortfall was EUR 504.3 million.

Exports grew 8.0 percent year-over-year in December, and imports rose by 2.6 percent.

On a monthly basis, both exports and imports declined by 8.9 percent and 7.6 percent, respectively.

During the fourth quarter, the total trade shortfall of the country was EUR 1.54 billion compared to EUR 1.57 billion in the corresponding period last year.

03:08 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
