Britische Pfund - Euro

1,1345
 EUR
0,0027
0,24 %
EUR - GBP
19.11.2025 14:09:09

Portugal Producer Prices Fall 2.8%

(RTTNews) - Portugal's producer prices declined for the tenth straight month in October, figures from Statistics Portugal showed on Wednesday.

The producer price index fell 2.8 percent year-on-year in October, slower than the 3.7 percent decrease in September. Prices have been falling since January.

Prices for intermediate goods fell 4.4 percent from last year, and those for consumer goods dropped by 3.1 percent. Similarly, energy prices showed a decline of 3.0 percent. Meanwhile, the only increase was seen in the capital goods division, which grew 2.1 percent.

Excluding the energy group, producer prices decreased by 2.7 percent.

On a monthly basis, producer prices rose 0.3 percent, reversing a 0.4 percent fall in September.

08:47 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
