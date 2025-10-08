|Geldpolitik
08.10.2025 20:38:41
Protokoll der Fed-Sitzung lässt auf baldige Zinssenkung schließen
Aus dem Protokoll geht ferner hervor, dass sich die Fed-Vertreter darüber einig waren, dass angesichts der jüngst schwachen Beschäftigungsdaten eine Zinssenkung notwendig sei. Uneinigkeit herrschte lediglich über den weiteren Weg. Dennoch heißt es in dem Protokoll: Die meisten Mitglieder seien der Ansicht, dass es wahrscheinlich angemessen sei, die Geldpolitik im weiteren Verlauf dieses Jahres weiter zu lockern. Einige Notenbanker merkten jedoch an, dass die Finanzlage nach mehreren Kriterien darauf hindeute, die Geldpolitik sei möglicherweise nicht besonders restriktiv. Dies rechtfertige ihrer Meinung nach eine vorsichtige Herangehensweise, heißt es im Protokoll.
Gouverneur Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die zeitgleich veröffentlichten Prognosen der Mitglieder des Gremiums deuteten darauf hin, dass es im Jahresverlauf zu weiteren Zinssenkungen kommen könnte. Zehn Mitglieder prognostizierten zwei Senkungen, neun eine oder gar keine Senkung. Es ist allerdings nicht klar, welche der Prognosen von den aktuell stimmberechtigten FOMC-Mitgliedern kamen.
Fed-Chairman Jerome Powell sagte in seiner Pressekonferenz, man könnte die Zinssenkung als "Risk Management Cut" bezeichnen. Die Risiken für die Beschäftigung hätten zugenommen und das Wirtschaftswachstum habe sich abgeschwächt. Im Gremium habe es aber "keine breite Unterstützung" für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte gegeben. Aktuelle Daten zur Lage des Arbeitsmarkts gibt es nicht, weil wegen der Schließung von Regierungsbehörden derzeit weder die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe noch Beschäftigungsdaten veröffentlicht werden.
