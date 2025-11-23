23.11.2025 23:30:53

Singapore Inflation Data Due On Monday

(RTTNews) - Singapore will on Monday release October figures for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In September, overall inflation was up 0.4 percent on month and 0.7 percent on year, while core CPI rose an annual 0.4 percent.

Taiwan will see October numbers for unemployment in September, the jobless rate was 3.35 percent.

Finally, the markets in Japan are closed on Monday for Labor Thanksgiving Day and will re-open on Tuesday.

