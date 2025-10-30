Britische Pfund - Euro

1,1342
 EUR
-0,0029
-0,25 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
30.10.2025 09:55:51

Spain Inflation Strongest Since Mid-2024

(RTTNews) - Spain inflation rose to the highest since mid-2024 in October on higher electricity and transport costs, flash estimate from the statistical office INE showed Thursday. Consumer prices logged an annual increase of 3.1 percent after September's 3.0 percent rise, while the rate was expected to ease to 2.9 percent.

The 3.0 percent was the highest rate since June 2024, when inflation was 3.4 percent.

Similarly, EU harmonized inflation rose to 3.2 percent from 3.0 percent in the prior month. This was also the fastest since June 2024. Prices were forecast to climb 3.0 percent again in October.

Underlying inflation advanced to 2.5 percent, the highest since December 2024, from 2.4 percent in the previous month.

Month-on-month, consumer prices moved up 0.7 percent, in contrast to the 0.3 percent fall in September. At the same time, monthly HICP inflation climbed to 0.5 percent from 0.2 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.25 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen