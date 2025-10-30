|
30.10.2025 09:55:51
Spain Inflation Strongest Since Mid-2024
(RTTNews) - Spain inflation rose to the highest since mid-2024 in October on higher electricity and transport costs, flash estimate from the statistical office INE showed Thursday. Consumer prices logged an annual increase of 3.1 percent after September's 3.0 percent rise, while the rate was expected to ease to 2.9 percent.
The 3.0 percent was the highest rate since June 2024, when inflation was 3.4 percent.
Similarly, EU harmonized inflation rose to 3.2 percent from 3.0 percent in the prior month. This was also the fastest since June 2024. Prices were forecast to climb 3.0 percent again in October.
Underlying inflation advanced to 2.5 percent, the highest since December 2024, from 2.4 percent in the previous month.
Month-on-month, consumer prices moved up 0.7 percent, in contrast to the 0.3 percent fall in September. At the same time, monthly HICP inflation climbed to 0.5 percent from 0.2 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.