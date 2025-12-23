Britische Pfund - Euro

1,1459
 EUR
0,0011
0,10 %
EUR - GBP
23.12.2025 13:06:33

Spain Producer Prices Fall For First Time In 3 Months

(RTTNews) - Spain producer prices declined for the first time in three months in November due to the sharp fall in energy prices, the statistical office INE said on Tuesday.

Producer prices fell 2.5 percent on a yearly basis in November, in contrast to the 0.8 percent increase in October.

Excluding energy, producer prices grew 0.5 percent after a 0.1 percent drop a month ago. Month-on-month, producer prices dropped 0.4 percent, reversing a 0.5 percent rise in October.

The decline was driven by the sharp 9.1 percent fall in energy prices and a 0.2 percent drop in intermediate goods prices. Meanwhile, prices of capital goods grew 2.1 percent and consumer goods prices rose 0.4 percent.

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
