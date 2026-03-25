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25.03.2026 11:05:22
Spain Producer Prices Fall Most Since Early 2024
(RTTNews) - Spain's producer prices declined at the fastest pace since early 2024 due to the fall in energy prices in February, data released by the statistical office INE showed Wednesday.
Producer prices fell 7.0 percent year-on-year in February, following January's 2.8 percent decrease. This was the biggest fall since March 2024.
The annual decline was driven by the 22.3 percent fall in energy prices. Prices of capital and consumer goods grew 2.0 percent and 1.1 percent, respectively. Intermediate goods prices rose only 0.1 percent.
Month-on-month, producer prices dropped 3.1 percent, in contrast to the 0.5 percent increase in January.
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