Britische Pfund - Euro

1,1558
 EUR
0,0006
0,05 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
25.03.2026 11:05:22

Spain Producer Prices Fall Most Since Early 2024

(RTTNews) - Spain's producer prices declined at the fastest pace since early 2024 due to the fall in energy prices in February, data released by the statistical office INE showed Wednesday.

Producer prices fell 7.0 percent year-on-year in February, following January's 2.8 percent decrease. This was the biggest fall since March 2024.

The annual decline was driven by the 22.3 percent fall in energy prices. Prices of capital and consumer goods grew 2.0 percent and 1.1 percent, respectively. Intermediate goods prices rose only 0.1 percent.

Month-on-month, producer prices dropped 3.1 percent, in contrast to the 0.5 percent increase in January.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen