Sweden Inflation Rises Slightly To 0.4%

(RTTNews) - Sweden's consumer price inflation increased less-than-expected at the start of the year, flash data from Statistics Sweden showed on Friday.

The consumer price index, or CPI, rose 0.4 percent year-over-year in January, following a 0.3 percent stable increase in December. Meanwhile, economists had expected inflation to rise to 0.6 percent.

Data showed that the consumer price index with a fixed interest rate, or CPIF, also increased at a slightly slower pace of 2.0 percent annually in January versus 2.1 percent in December.

Month-on-month, consumer prices remained flat in January after a 0.3 percent increase in December. The expected increase was 0.4 percent.

The detailed result for the month of January is set to publish on February 20.