|
06.02.2026 09:08:50
Sweden Inflation Rises Slightly To 0.4%
(RTTNews) - Sweden's consumer price inflation increased less-than-expected at the start of the year, flash data from Statistics Sweden showed on Friday.
The consumer price index, or CPI, rose 0.4 percent year-over-year in January, following a 0.3 percent stable increase in December. Meanwhile, economists had expected inflation to rise to 0.6 percent.
Data showed that the consumer price index with a fixed interest rate, or CPIF, also increased at a slightly slower pace of 2.0 percent annually in January versus 2.1 percent in December.
Month-on-month, consumer prices remained flat in January after a 0.3 percent increase in December. The expected increase was 0.4 percent.
The detailed result for the month of January is set to publish on February 20.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.