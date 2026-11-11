Turkey Retail Sales Growth Eases To 7.7%

(RTTNews) - Turkey's retail sales growth eased in September after rebounding in the previous month, data released by the Turkish Statistical Institute revealed Wednesday.

Retail sales increased 7.7 percent on a yearly basis, slower than the 10.0 percent rise in August. Sales have been rising since May 2020.

The annual sales growth in non-food except automotive fuel moderated to 8.6 percent from 12.8 percent in August, while that in food, drinks and tobacco improved to 6.9 percent from 5.7 percent. Sales of automotive fuel were 6.0 percent higher.

Excluding watches and jewellery, retail sales grew at a faster pace of 6.9 percent versus 5.7 percent stable increase in the prior month.

On a monthly basis, growth in retail sales rose only 0.1 percent after increasing 1.6 percent in the previous month.