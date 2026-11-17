|
17.11.2026 14:34:54
U.S. Retail Sales Increase In Line With Estimates In October
(RTTNews) - A report released by the Commerce Department on Tuesday showed a modest increase in U.S. retail sales in the month of October.
The Commerce Department said retail sales rose by 0.2 in October after climbing by 0.8 percent in September. The uptick in sales matched economist estimates.
Excluding sales by motor vehicle and parts dealers, retail sales increased by 0.6 percent in October after jumping by an upwardly 1.1 percent in September.
Ex-auto sales were expected to rise by 0.4 percent compared to the 0.9 percent advance originally reported for the previous month.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.