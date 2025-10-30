|Geldpolitik im Fokus
30.10.2025 14:21:00
Zinsentscheid: EZB lockert Geldpolitik nicht weiter
Wie sie am Nachmittag mitteilte, bleibt der Bankeinlagensatz bei 2,00 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Die EZB hatte ihren Leitzins zwischen Juni 2024 und Juni 2025 acht Mal gesenkt, ihn aber im Juli und September unverändert gelassen.
