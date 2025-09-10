Hermès Aktie

2 094,00EUR -11,00EUR -0,52%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
10.09.2025 15:02:31

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
2 400,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2 088,00 € 		Abst. Kursziel*:
14,94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2 094,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,61%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)mehr Nachrichten

Analysen zu Hermès (Hermes International)mehr Analysen

15:02 Hermès Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Hermès Neutral UBS AG
03.09.25 Hermès Overweight Barclays Capital
28.08.25 Hermès Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 2 094,00 -0,52% Hermès (Hermes International)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

