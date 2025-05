NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Werbekonzern habe den Quartalsausblick bestätigt, schrieb Analystin Annick Maas am Donnerstag nach einer Konferenz. Die Bewertung erscheine attraktiver als in vielen Jahren zuvor. Aber angesichts eines wohl schwächeren zweiten und dritten Quartals bleibe das Chance-Risiko-Verhältnis gegenwärtig neutral./ajx/gl



