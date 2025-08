FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der UBS nach dem am 30. Juli vorgelegten Quartalsbericht von 32 auf 34 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler sprach in der am Freitag vorliegenden Studie von "guten Zahlen" der Großbank, die seine Erwartungen übertroffen hätten. Besonders positiv hob er die starke Entwicklung der Kundenvermögen hervor. Die Unsicherheit bezüglich der mittel- bis langfristigen Kapitalanforderungen der UBS bleibe aber hoch./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.