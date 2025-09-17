Schaeffler Aktie
Schaeffler Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Wachstumsziele die Prognosen übertroffen hätten, seien jene für die Profitabilität wie erwartet ausgefallen. Die Planung für den Free Cashflow habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
