17.09.2025 14:16:36

Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Die Ziele für das Wachstum und den Free Cashflow hätten über ihren Erwartungen gelegen, während der Margenausblick wie erwartet ausgefallen sei, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schaeffler verfüge weiterhin über das höchste mittelfristige Gewinnpotenzial in der Branche, was aber als weitgehend eingepreist erscheine. Die aktualisierten Wachstumsprognosen des Konzerns kämen ihr zudem etwas ambitioniert vor./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5,25 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

