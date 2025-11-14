Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
|
14.11.2025 22:30:32
$100 Invested In Fluor 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In Fluor 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluor Corp.mehr Nachrichten
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Fluor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Fluor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Fluor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)