Geändert am: 14.11.2025 07:58:40

Hoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: DAX stabil erwartet -- Märkte in Fernost im Minus

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. An Asiens Börsen geht es am Freitag teils deutlich nach unten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse befand sich am Donnerstag auf Richtungssuche.

Der ATX notierte im frühen Handel minimal tiefer. Im Tagesverlauf wechselte er zunächst zwischen leichten Gewinnen und einer Seitwärtstendenz hin und her, bevor er jedoch wieder unterhalb der Nulllinie rutschte. Schlussendlich ging er 0,61 Prozent leichter bei 4.901,81 Punkten in den Feierabend.

Nach drei Gewinntagen in Folge zeigte sich der ATX am Donnerstag von seiner schwächeren Seite. Die Rekordmarke bei gut 5.000 Zählern blieb jedoch in Sichtweite.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Jänner. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen. Zudem sei noch völlig unklar, ob und wenn ja, wann und in welcher Qualität die Daten nachgereicht werden können, erläuterten die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss wenig bewegt starten.

Der DAX pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.

Am Ende einer insgesamt starken Woche dürfte sich im DAX am Freitag zunächst wenig tun. In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der DAX gut zwei Prozent zugelegt. Vor der recht scharfen Korrektur am Donnerstag waren es sogar bis zu 3,7 Prozent. Die Rally Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wurden nun aber erst einmal ausgebremst von Gewinnmitnahmen in den USA.

WALL STREET

Nach der Rekordfahrt des Vortages ging es am Donnerstag an der Wall Street schon wieder stark abwärts.

So lag der Dow Jones deutlich in der Verlustzone, nachdem er bereits leichter eröffnet hatte. Zum Handelsschluss waren noch Abschläge in Höher von 1,65 Prozent bei 47.456,98 Punkten zu sehen.

Noch kräftiger gaben Techtitel nach: Der NASDAQ Composite war schon mit einem Minus gestartet und vergrößerte dieses anschließend noch deutlich. Er beendete die Sitzung 2,29 Prozent tiefer bei 22.870,36 Stellen.

Zwar ist der längste Regierungsstillstands der US-Geschichte beendet, doch mit dem Allzeithoch des Dow am Vortag war dies nach Meinung von Börsianern hinreichend eingepreist. Bereits am Vortag hatten Investoren vor allem auf Standardwerte gesetzt und die als hoch bewertet geltenden Tech-Aktien mehrheitlich gemieden.

Nun richtet sich der Fokus auf die wirtschaftliche Verfassung des Landes und daran anknüpfend auf die Debatte über eine mögliche Zinssenkung im Dezember. Börsianer müssten nach dem Shutdown-Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könne, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

ASIEN

In Fernost weisen die Börsen rote Vorzeichen aus.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 stellenweise um 1,68 Prozent tiefer bei 50.421,52 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um leichte 0,28 Prozent abwärts auf 4.018,10 Einheiten.

In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen um 1,38 Prozent im Minus bei 26.698,28 Zähler.

Nach einem auf breiter Front kräftigen Rücksetzer an der Wall Street am Donnerstag, geht es am Freitag auch an den Börsen in Fernost abwärts. In den USA hatten sinkende Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Dezember die Stimmung belastet, wobei insbesondere als hoch bewertet geltende Technologieaktien verkauft wurden, speziell solche mit stärkerem KI-Bezug. Aktuell wird nur noch mit rund 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass die US-Notenbank die Leitzins erneut senken wird.

Nasch dem Ende des Shutdowns würden zwar wieder Konjunkturdaten veröffentlicht, doch könnten sich die Verzögerungen bei den Berichten und das Fehlen einiger Schlüsseldaten auf den nächsten geldpolitischen Schritt der US-Notenbank auswirken, so die Spekulation. Weil die US-Regierung möglicherweise keine Inflations- und Beschäftigungsdaten für Oktober veröffentlichen wird und die Fed somit vor der Dezembersitzung im Dunkeln tappen wird, hatten sich mehrere US-Notenbanker zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen geäußert.

Auf die Stimmung drücken auch mau ausgefallene neue chinesische Wirtschaftsdaten. Die Industrieproduktion wuchs im Oktober weniger als erwartet, außerdem gingen die Anlageinvestitionen mit 1,7 Prozent stärker zurück als gedacht, was auf eine wachsende Zurückhaltung der chinesischen Unternehmen hindeutet. Positiv fielen immerhin die Einzelhandelsumsätze aus. Sie stiegen stärker als erwartet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
14.11.25 77 (Seventy-Seven) Bank Ltd / Quartalszahlen
14.11.25 7Seas Entertainment Ltd / Quartalszahlen
14.11.25 8K Miles Software Services Ltd / Quartalszahlen
14.11.25 A B Infrabuild Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
14.11.25 A2Z Maintenance & Engineering Services Ltd / Quartalszahlen
14.11.25 AA Plus Tradelink Limited Registered Shs / Quartalszahlen
14.11.25 Aanchal Ispat Ltd / Quartalszahlen
14.11.25 Aar Shyam India Investment Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
14.11.25 House Price Index
14.11.25 Retail Sales (YoY)
14.11.25 Industrial Production (YoY)
14.11.25 Fixed Asset Investment (YTD) (YoY)
14.11.25 Tertiary Industry Index (MoM)
14.11.25 Consumer Price Index (YoY)
14.11.25 WPI Inflation
14.11.25 Arbeitslosenquote
14.11.25 Bruttoinlandsprodukt
14.11.25 EZB-Mitglied Escrivá spricht
14.11.25 Inflation ex-Tabak ( Monat )
14.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
14.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
14.11.25 HVPI ( Jahr )
14.11.25 Verbraucherpreisindex ( Monat )
14.11.25 HVPI ( Monat )
14.11.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
14.11.25 Bruttoinlandsprodukt, vorläufig (im Jahresvergleich)
14.11.25 Quartals Bruttoinlandsprodukt (BIP)
14.11.25 Bruttoinlandsprodukt ( Jahr )
14.11.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
14.11.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
14.11.25 Handelsbilanz EU
14.11.25 Globale Handelsbilanz
14.11.25 Beschäftigungsänderung (Quartal)
14.11.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
14.11.25 Handelsbilanz n.s.a.
14.11.25 Beschäftigungsänderung (Jahr)
14.11.25 Handelsbilanz s.a.
14.11.25 Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum
14.11.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
14.11.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
14.11.25 Staatshandelsdefizit
14.11.25 Bankkredit-Wachstum
14.11.25 Devisenreserven, USD
14.11.25 Außenhandel
14.11.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
14.11.25 Einzelhandelsumsätze (YoY)
14.11.25 Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
14.11.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
14.11.25 Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
14.11.25 Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
14.11.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
14.11.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
14.11.25 Produktionsverkäufe (Monat)
14.11.25 Großhandelsverkäufe (Monat)
14.11.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
14.11.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
14.11.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
14.11.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
14.11.25 Industrieertrag
14.11.25 Businessinventare
14.11.25 EZB-Mitglied Lane spricht
14.11.25 Fed-Mitglied Schmid spricht
14.11.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
14.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
14.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
14.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
14.11.25 USDA WASDE-Bericht
14.11.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
14.11.25 Fed-Mitglied Logan spricht
14.11.25 FOMC Mitglied Bostic Rede
14.11.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
14.11.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
14.11.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
14.11.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
14.11.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
14.11.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
14.11.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 896,49 -2,66 -0,09
Baumwolle 0,63 -0,08
Bleipreis 2 058,35 15,00 0,73
Dieselpreis Benzin 1,63 -0,01 -0,43
EEX Strompreis Phelix DE 93,20 -0,75 -0,80
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,53 -0,11 -2,45
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 175,06 3,62 0,09
Haferpreis 3,10 -0,02 -0,48
Heizölpreis 66,57 1,59 2,44
Holzpreis 514,50 5,50 1,08
Kaffeepreis 4,02 -0,02 -0,48
Kakaopreis 4 111,00 -74,00 -1,77
Kohlepreis 95,50 -0,15 -0,16
Kupferpreis 10 941,15 109,35 1,01
Lebendrindpreis 2,19 -0,06 -2,79
Mageres Schwein Preis 0,78 -0,03 -3,16
Maispreis 4,42 -
Mastrindpreis 3,37 -0,02 -0,60
Milchpreis 17,19 -0,01 -0,06
Naphthapreis (European) 535,73 2,29 0,43
Nickelpreis 14 852,50 9,00 0,06
Orangensaftpreis 1,66 -0,04 -2,41
Palladiumpreis 1 425,00 -42,00 -2,86
Palmölpreis 3 934,00 34,00 0,87
Platinpreis 1 591,50 -12,50 -0,78
Rapspreis 482,50 4,00 0,84
Reispreis 10,09 -0,04 -0,40
Silberpreis 52,63 0,35 0,67
Sojabohnenmehlpreis 328,80 0,40 0,12
Sojabohnenpreis 11,33 0,01 0,07
Sojabohnenölpreis 0,50 0,16
Super Benzin 1,68 0,00 0,18
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 189,50 -0,75 -0,39
Zinkpreis 3 179,15 -0,30 -0,01
Zinnpreis 37 626,00 637,50 1,72
Zuckerpreis 0,14 -0,55
Ölpreis (Brent) 63,77 0,66 1,05
Ölpreis (WTI) 59,58 0,89 1,52

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 041,62 -1,39%
Dow Jones 47 457,22 -1,65%
NASDAQ Comp. 22 870,36 -2,29%
S&P 500 6 737,49 -1,66%
NIKKEI 225 50 376,53 -1,77%
Hang Seng 27 073,03 0,56%
ATX 4 901,81 -0,61%
Shanghai Composite 4 029,50 0,73%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

