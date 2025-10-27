ÅF AB legte Quartalsergebnis vor

ÅF AB hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,21 SEK. Im letzten Jahr hatte ÅF AB einen Gewinn von 1,32 SEK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat ÅF AB mit einem Umsatz von insgesamt 5,69 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,11 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,51 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,73 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at