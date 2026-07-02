Galilee Energy Aktie

Galilee Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.07.2026 01:04:45

‘Heat dome’ over eastern US sends electricity prices soaring

More than 150,000 households left without power as temperatures near 40C strain utility gridsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Galilee Energy Ltd

mehr Nachrichten