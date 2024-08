„Ich möchte jeden Tag jemanden zum Lachen bringen“

Zum 01. August 2024 startet ein Großteil der Ausbildungen in Deutschland. Auch bei Vodafone fällt im August und September der Startschuss für den Berufseinstieg von über 200 Auszubildenden und dual Studierenden. Welche Ausbildungswege ermöglicht Vodafone? Und was sind Anforderungen und Herausforderungen für Ausbildungen in Deutschland? Tanja Dittmer ist Leiterin der Abteilung Culture, Attraction and Youth bei Vodafone und kennt die Antworten auf diese Fragen. Denn ihr Beruf ist es, Ausbildung bei Vodafone attraktiv zu gestalten und dadurch jedes Jahr neue junge Talente bei ihrem Berufseinstieg in dem Düsseldorfer Unternehmen zu begleiten.„Mein Ziel ist es, jeden Tag jemanden zum Lachen zu bringen – mein Beruf macht mir das natürlich leichter“, lacht Tanja auf die Frage, was ihren Job bei Vodafone für sie ausmacht. Fast sechs Jahre ist Tanja Teil des Kommunikationsunternehmens und leitet seit gut eineinhalb Jahren die Abteilung Culture, Attraction and Youth. Was das heißt? Sie begleitet Themen wie Unternehmenskultur, Employer Branding, Talent Acquisition und Diversity. Die Abteilung gestaltet zudem die Rahmenbedingungen für alle Ausbildungsprogramme bei Vodafone Deutschland – von klassischer Ausbildung, über duales Studium bis hin zum Trainee-Programm. Dabei schlägt Tanjas Team nicht nur eine Brücke zwischen Abteilungsthemen und Geschäftsvorstand, sondern auch Partnern wie der Agentur für Arbeit und der Unternehmerschaft Düsseldorf. „Wir ermitteln nicht nur die harten Kennzahlen, wie zum Beispiel wo im Unternehmen Nachwuchs gebraucht wird, sondern sind auch Ansprechpartner für die Zielgruppe – intern wie extern.“Das Beste an ihrem Beruf? „Teamleading.“ Aktuell betreut Tanja als Mentorin drei junge Talente bei Vodafone. „Ich liebe es zu begleiten und zu sehen, was für eine Wahnsinns-Entwicklung meine Mentees hinlegen.“ Aber auch sie selbst zieht viel aus dem Prozess und ist Teil des Projekts ‚Reverse Mentoring‘, bei dem junge Mitarbeitende die Mentoren der „alten Hasen“ sind: „Ich habe mich noch nie so alt gefühlt“, lacht Tanja, „aber ich habe auch selten so viel für meine persönliche Entwicklung mitnehmen können, wie im Rahmen des Reverse Mentorings.“ Ihr Appell an ihre Kolleginnen und Kollegen lautet ganz klar: „Geht in den Austausch mit der jungen Generation – aber nicht mit der Haltung, dass die Jungen allein von euch lernen können. Fragt euch, was ihr von ihnen lernen könnt!“Generationen-VielfaltLeitsätze um als Arbeitgeber für alle Generationen attraktiv zu seinZum BeitragWas die Ausbildung bei Vodafone besonders macht„Ein hohes Maß an Flexibilität – in unserem Angebot und der Art wie wir arbeiten.“ Vom Mediengestalter bis zur Fachinformatikerin und vom IT-Systemelektroniker bis hin zur Kauffrau für Dialogmarketing. Auch gastronomische und medizinische Berufe stehen bei Vodafone als Ausbildungsberufe zur Wahl. Egal welche Fachrichtung – gemein haben sie alle: „Die Auszubildenden stehen bei uns im Mittelpunkt.“ So kann zum Beispiel ein Großteil der Stationen während des dualen Studiums und des Trainee-Programms den persönlichen Interessen folgend gestaltet werden. „Bei Vodafone schaffen wir den Spagat zwischen einem hohen Volumen an Auszubildenden bei einem zeitgleich hohen Grad an Individualität. Bei uns stehen die fachliche und persönliche Entwicklung der jungen Talente im Fokus.“ Eine Maxime, die ihre Wirkung zeigt: „Im letzten Jahr konnten wir durch unsere Youth-Programme 234 Personen einstellen“, berichtet Tanja Dittmer stolz.So gestaltet Vodafone Ausbildung nachhaltig attraktiv„Wir entwickeln uns ständig weiter und bieten dadurch ein spannendes Ausbildungsangebot, ohne Flexibilität und Authentizität einzubüßen. Dafür stehen wir in einem engen Austausch mit unserer jungen Zielgruppe.“ Tanja ist es besonders wichtig, Verbindungen zwischen Personen zu schaffen, die schon im Unternehmen sind und solchen, die noch mit dem Gedanken spielen, Teil der Vodafone-Familie zu werden. „Wir müssen junge Mitarbeitende in wichtige Entscheidungen mit einbeziehen und ihre Perspektiven wertschätzen.“ Diese gelebte Mentalität und Kultur zeigt sich auch in der Arbeit des NextGenLabs, einem sich jährlich neu zusammenfindenden Teams von fünf Mitarbeitenden unter 30 Jahren, die sich für die Belange ihrer Generation im Unternehmen stark machen. Vodafone legt hohen Wert darauf, Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen sich alle Generationen wohlfühlen können.Ausbildung & Co. bei VodafoneSo vielfältig ist der Berufseinstieg bei VodafoneZum BeitragDas sind die Anforderungen der jüngsten Generation an den Arbeitsmarkt„Wir alle können uns von der Generation Z, die jetzt den Arbeitsmarkt betritt, etwas abschauen“, so Tanja Dittmer. „Jeder von uns möchte im Arbeitsumfeld ernst genommen werden und eine Stimme im Unternehmen haben. Die Gen Z tritt meiner Meinung nach genau dafür und für sich selbst ein, wie seit langem keiner mehr.“ Die Nachwuchskräfte wünschen sich, in strategische Entscheidungen einbezogen zu werden. „Ja, sie schätzen Flexibilität in der Arbeitswelt. Aber eben auch, weil sie auf ihre mentale Gesundheit und ihre Work-Life-Balance Wert legen.“NextGenLabist ein Team von fünf Mitarbeitenden unter 30 Jahren, die sich für die Belange ihrer Generation im Unternehmen stark machen. “Write what you know” – so fand Tanja zu VodafoneDie Diplom-Psychologin und Masterandin der Europawissenschaften fand vor sechs Jahren zu Vodafone. Ihre persönliche Vodafone-Story? „Ich erinnere mich gut daran, als ich noch ganz frisch bei Vodafone an Bord war. Ich sollte in einem Termin mit meiner damaligen Chefin zusammen einem ehemaligen Vorstandsmitglied eine Präsentation vorstellen. Aber statt mich nur die Präsentations-Folien anwerfen zu lassen, fragte man mich ganz konkret nach meinem Input und meiner Meinung zu dem Thema. Mir wurde schnell bewusst, wie offen und wenig hierarchisch bei Vodafone kommuniziert wird.“ Tanja blickt gerne auf ihre bisherige Zeit bei Vodafone zurück – „auf viele coole Wechsel und noch mehr coole Teams.“ Ein unerwartetes Highlight ihrer Karriere vor Vodafone? „Bei meiner Hospitation im Auswärtigen Amt in Berlin habe ich mal eine Rede für den heutigen Bundespräsidenten Steinmeier entworfen.“ Heute spricht Tanja ihre Reden selbst, bei der Moderation interner und externer Veranstaltungen, wie zuletzt der Management-Tagung von Vodafone.Vodafone Faces zeigt Menschen bei VodafoneDie Serie ‚Vodafone Faces‘ zeigt Mitarbeitende von Vodafone im Portrait. Menschen bei Vodafone engagieren sich beruflich wie privat in unterschiedlichen Projekten und Themen. So wie Tanja Dittmer, die Ausbildung bei Vodafone attraktiv gestaltet und so neue Talente bei ihrem Berufseinstieg begleitet.Der Beitrag „Ich möchte jeden Tag jemanden zum Lachen bringen“ erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc