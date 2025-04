Hoffnung auf Lösung im Handelsstreit: ATX im Plus -- DAX höher -- Wall Street startet uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende fester. Der deutsche Leitindex legt zu. Die US-Börsen starten am Freitag mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien verbuchten vor dem Wochenende mehrheitlich Gewinne.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende leichte Gewinne.

Der ATX startete nahezu unbewegt bei 4.025,57 Punkten, präsentiert sich im weiteren Verlauf jedoch freundlich.

Weiterhin bestimmen die Entwicklungen rund um die US-Zollpolitik das Geschehen an den Märkten. Die hohen Strafzölle von US-Präsident Donald Trump auf Importe haben die Stimmung unter den deutschen Exporteuren im April auf den niedrigsten Stand seit fast fünf Jahren gedrückt. Das Barometer für die Exporterwartungen brach von minus 2,3 Zählern im März auf minus 9,8 Punkte ein.

Zuletzt gab es allerdings leichte Entspannungssignale von der Zollfront. China geht im Handelskonflikt auf die USA zu: Einige Importe aus den Vereinigten Staaten könnten von dem auf 125 Prozent heraufgesetzten Zollsatz ausgenommen werden, sagte ein Insider am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die konjunkturellen Sorgen bleiben aber weiterhin erhöht, die mache sich an nachgebenden Stimmungsindikatoren bemerkbar, schreibt die Helaba. "So wundert es nicht, dass die Zinssenkungsfantasie ausgeprägt ist. Zuletzt haben sich diverse EZB-Vertreter für Lockerungsmaßnahmen ausgesprochen. Laut Ratsmitglied Rehn sollte ein großer Zinsschritt nicht ausgeschlossen werden", so die Experten weiter.

In Wien standen Palfinger nach der Vorlage von Zahlen im Fokus.

Zudem sollte in der außerordentlichen Hauptversammlung der Pierer Mobility, Mutter des insolventen Motorradherstellers KTM, Freitagvormittag neues Geld aufgestellt werden. Daraus wird jedoch vorerst nichts. Die Kapitalerhöhung wurde von der Tagesordnung gestrichen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag stärker.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,66 Prozent höher bei 22.210,51 Punkten und hält sich auch aktuell in der Gewinnzone.

"Optimismus hinsichtlich Zinssenkungen und Zöllen lässt Aktien steigen", hieß es in einem Kommentar der Bank UBS.

Mehr als vier Prozent hat der DAX in dieser Woche schon gewonnen. Seit dem Kurseinbruch vom 7. April hat er bald wieder ein Fünftel an Wert zugelegt - vor allem getrieben von der Hoffnung, dass es in der Zolldebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und Peking weniger konfrontativ zugehen könnte.

Auch an den US-Börsen war die Erholungsrally am Vorabend weiter gegangen, neu genährt von Aussagen von Vertretern der US-Notenbank hinsichtlich ihrer Unterstützung für Zinssenkungen.

WALL STREET

Nach der jüngsten Erholung eröffnen die wichtigsten US-Indizes am Freitag uneins.

Der Dow Jones-Index zeigt sich zum Start 0,12 Prozent im Minus bei 40.045,73 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite beginnt den Handel unterdessen 0,09 Prozent stärker bei 17.182,11 Zählern.

Die Indizes sind die vergangenen vier Handelstage gestiegen, gestützt durch solide Unternehmenszahlen, die dazu beigetragen haben, die Ängste vor den Zöllen von US-Präsident Donald Trump zu mildern, heißt es. Vor diesem Hintergrund könnte es vor dem Wochenende zu Gewinnmitnahmen kommen, zumal sich die Meldungslage in Sachen Zölle jederzeit ändern kann. Denn die Lage im Zoll-Konflikt zwischen den USA und China bleibt weiter unübersichtlich. Die USA sprechen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit China. Er widersprach damit Aussagen des chinesischen Aussenministeriums und sprach von einem Treffen, ohne zu konkretisieren, wer sich getroffen hat. China erklärte dagegen am Freitag erneut, dass Peking und Washington immer noch nicht über Zölle verhandeln.

Dagegen kommen Verhandlungen mit Südkorea offenbar voran. Laut US-Finanzminister Scott Bessent haben die USA und Südkorea bilaterale Handelsgespräche geführt und könnten möglicherweise bereits nächste Woche eine "Verständigungsvereinbarung" erzielen.

ASIEN

Die asiatischen Märkte präsentierten sich am Freitag mehrheitlich stärker.

In Tokio knüpfte der Nikkei 225 an seine positive Vortagesperformance an und notierte letztlich 1,90 Prozent höher bei 35.705,74 Punkten.

Wenig verändert zeigte sich daneben der Markt auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite marginale 0,07 Prozent auf 3.295,06 Zähler nachgab.

Derweil gewann der Hang Seng 0,32 Prozent auf 21.980,74 Punkte.

Weiter aufkeimende Hoffnung auf eine Deeskalation im alles beherrschenden Zolldisput stützte am Freitag die ostasiatischen Börsen. Die USA sprechen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit China im Handelskrieg. Er widersprach damit Aussagen des chinesischen Außenministeriums und sprach von einem Treffen, ohne zu konkretisieren, wer sich getroffen hat. Peking hatte die Aussagen der USA, dass es Handelsgespräche gebe, als "Fake News" bezeichnet. Zudem kommen die Verhandlungen mit Südkorea offenbar voran. Laut US-Finanzminister Scott Bessent haben die USA und Südkorea bilaterale Handelsgespräche geführt und könnten möglicherweise bereits nächste Woche eine "Verständigungsvereinbarung" erzielen. "Wir kommen vielleicht schneller voran, als ich gedacht habe", sagte Bessent. Auch zu den Gesprächen zwischen Japan und den USA gibt es positive Signale.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX