NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
27.10.2025 02:50:00
1 Growth Stock Down 17% to Buy Right Now
Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) fell 10.1% on Wednesday after the company reported a surprise earnings miss due to an ongoing Brazilian tax dispute that resulted in an unexpected $619 million charge.Consensus analyst estimates had guided for $6.97 in earnings per share; Netflix only delivered $5.87. But to its credit, revenue came in as expected.At the time of this writing, the stock is down 17% from its 52-week high, and here's why the sell-off in Netflix is an impeccable buying opportunity for long-term growth investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|NOW Inc When Issued
|12,60
|0,80%
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.