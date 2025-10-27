Ethereum - Japanischer Yen

647 526,10
 JPY
10 223,18
1,60 %
JPY - ETH
Geändert am: 27.10.2025 07:49:38

Hoffnung im Handelsstreit: Märkte in Fernost ziehen kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke

An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenauftakt klar nach oben.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt hielten sich Anleger am Freitag zurück.

Der ATX bewegte sich am Morgen knapp im Minus und fiel anschließend weiter zurück. Am Nachmittag konnte er die Verluste etwas eindämmen. Letztlich schloss er den Tag 0,08 Prozent tiefer bei 4.666,25 Einheiten ab.

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

In den USA sind die Verbraucherpreise im September um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit war der Anstieg etwas niedriger als erwartet. Die Daten werden trotz der teilweisen Schließung der Bundesbehörden veröffentlicht. Anleger haben unabhängig von den Daten keine Zweifel, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen in der kommenden Woche erneut senken wird. Allerdings könnten die Inflationszahlen die längerfristigen Zinserwartungen beeinflussen.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag kaum verändert.

Der DAX rutschte nach einem höheren Start in die Verlustzone ab. Am Nachmittag holte das deutsche Börsenbarometer die Abgaben wieder auf. Letztlich ging der DAX 0,13 Prozent fester bei 24.239,89 Zählern ins Wochenende.

Damit hat die jüngste Handelsspanne weiter Bestand, sie reicht von etwa 24.000 bis 24.400 Zählern. Vor einer Woche war der Leitindex kurzzeitig aus diesem Band herausgefallen, belastet von Problemen bei zwei Regionalbanken in den USA. Die Bilanz dieser Börsenwoche nimmt sich mit einem Plus des Dax von 1,6 Prozent ansehnlich aus.

Am frühen Nachmittag wurden die Verbraucherpreise in den USA im September veröffentlicht. In den USA stiegen die Verbraucherpreise im September um 3,0 Prozent - etwas weniger als erwartet. Anleger rechnen daher fest mit einer weiteren Zinssenkung der Fed.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart etwas fester und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Letztlich notierte er 1,01 Prozent höher bei 47.207,12 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging bereits mit deutlicheren Gewinnen in die Sitzung und beendete die Sitzung 1,15 Prozent im Plus bei 23.204,87 Zählern.

Zum Wochenausklang legen die US-Börsen noch einmal zu. Die Verbraucherpreise in den USA sind im September sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate auf Monatssicht etwas weniger stark gestiegen als von Ökonomen vorhergesagt. Das lindert Inflationsängste und unterstützt Zinssenkungserwartungen. Leicht stützend wirkt auch die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Zollkonflikts, wenn sich in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping trifft.

Die Verbraucherpreisdaten wurden wegen der Haushaltssperre mit zweiwöchiger Verspätung veröffentlicht. Aufgrund des nunmehr seit gut drei Wochen andauernden "Shutdown" wurden viele Staatsbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt, so dass aktuell viele Konjunkturdaten nicht ermittelt werden. Nicht nur den Anlegern fehlen daher Orientierungshilfen, auch die US-Notenbank muss ihre geldpolitischen Entscheidungen auf einer dünneren Datenbasis treffen als gewohnt. Die Inflation ist jedoch eines der Kriterien, an denen die Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

ASIEN

Zum Start in die neue Woche verbuchen die asiatischen Indizes klare Aufschläge.

In Japan zieht der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 2,50 Prozent an auf 50.533,31 Punkte. Damit überwindet er erstmals die Marke von 50.000 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,14 Prozent auf 3.995,34 Zähler.

Unterdessen kann der Hang Seng in Hongkong um 1,00 Prozent auf 26.421,79 Einheiten klettern.

An den Börsen in Asien geht es zum Start in die Woche kräftig nach oben. Auslöser sind Aussagen von Unterhändlern der USA und Chinas, die sich positiv über die Handelsgespräche am Wochenende geäußert hatten. Sie sprachen von konstruktiven Diskussionen im Vorfeld eines für diese Woche geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. "Ich denke, wir haben einen sehr erfolgreichen Rahmen, den die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag diskutieren können", sagte US-Finanzminister Scott Bessent nach zweitägigen Handelsverhandlungen in Malaysia. Nachrichten gab es derweil schon aus Vietnam, das Land und die USA haben sich am Sonntag auf einen Rahmen für ein Handelsabkommen geeinigt.

Etwas verhaltener als in Japan fallen die Gewinne in China aus. Positiv wirkt hier auch, dass die Gewinne der chinesischen Industrie im September erneut stark gestiegen sind. Sie legten um 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, nachdem sie im August bereits um 20,4 Prozent gestiegen waren und damit eine dreimonatige Phase mit Rückgängen beendet hatten. Der jüngste Anstieg ist auf eine niedrige Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum und auf staatliche Maßnahmen zum Abbau von Überkapazitäten zurückzuführen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
27.10.25 Ace Engitech Limited Registered Shs / Quartalszahlen
27.10.25 Adani Transmission Ltd / Quartalszahlen
27.10.25 Agilysys Inc. / Quartalszahlen
27.10.25 Al Rajhi Bank Bearer Shs / Quartalszahlen
27.10.25 Albany International Corp. / Quartalszahlen
27.10.25 Alexandria Real Estate Equities Inc. / Quartalszahlen
27.10.25 Alliance Resource Partners LP / Quartalszahlen
27.10.25 American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
27.10.25 Oktober Feiertag (Halloween)
27.10.25 Dienstleistungspreise (CSPI) (Jahr)
27.10.25 Handelsbilanz auf Zollbasis
27.10.25 Industrial Confidence
27.10.25 Consumer Confidence
27.10.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
27.10.25 Arbeitslosenquote
27.10.25 Zuversicht im Herstellungsektor
27.10.25 Kapazitätsausnutzung
27.10.25 Kredit-Indikator
27.10.25 RBA-Gouverneur Bullock spricht
27.10.25 M3 Geldmenge (Quartal)
27.10.25 Privatkredite (Jahr)
27.10.25 M3 Geldmenge (Jahr)
27.10.25 ifo - Geschäftsklimaindex
27.10.25 ifo - Geschäftsaussichten
27.10.25 ifo - aktuelle Beurteilung
27.10.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
27.10.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
27.10.25 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
27.10.25 Handelsbilanz, USD
27.10.25 Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
27.10.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
27.10.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa
27.10.25 Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
27.10.25 Dallas Fed Herstellungsindex
27.10.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
27.10.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
27.10.25 Auktion 2-jähriger Staatsanleihen
27.10.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
27.10.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
27.10.25 Konsumklimaindex
27.10.25 Tag der Unabhängigkeit
27.10.25 Ochi-Tag

Börse aktuell - Live Ticker

