TeraWulf Aktie
WKN DE: A3C9C7 / ISIN: US88080T1043
|
17.12.2025 22:00:18
1 Key Catalyst Driving Today's 10% Plunge in TeraWulf
Just a few quarters ago, I'd argue that TeraWulf's (NASDAQ: WULF) price action was almost entirely tied to its cryptocurrency operations, its exposure to Bitcoin (CRYPTO: BTC), and ultimately, expectations around where the world's largest cryptocurrency would be headed over time. That's not necessarily the case anymore, as the company is seeking ways to reshape the narrative around TeraWulf as a compute provider, rather than a Bitcoin play. However, given the reality that TeraWulf has continued to sell off its Bitcoin holdings in recent quarters to fund this transition (holding just $492,000 of digital assets on its balance sheet as of its most recent quarter), this is no longer a company investors can view from this perspective. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeraWulf Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: TeraWulf zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: TeraWulf gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
25.07.25
|Erste Schätzungen: TeraWulf stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu TeraWulf Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TeraWulf Inc Registered Shs
|10,00
|-8,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.