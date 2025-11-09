TeraWulf Aktie
Ausblick: TeraWulf zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TeraWulf stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,044 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll TeraWulf im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 53,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 95,86 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,311 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 195,8 Millionen USD, gegenüber 140,1 Millionen USD im Vorjahr.
