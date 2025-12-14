Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

Applied Digital Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

14.12.2025 09:25:00

1 Major Catalyst That Could Send Applied Digital Stock Higher

Shares of Applied Digital (NASDAQ: APLD) have surged 295% year to date, driven by rising demand for additional data center capacity. As one of the leading builders of data centers, the company is benefiting from continued growth in spending on artificial intelligence (AI) infrastructure.While there are risks associated with executing its growth strategy, Applied Digital is poised to announce more leasing deals for its data centers over the next year, which serves as a significant catalyst for the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
