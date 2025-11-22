AMC Entertainment Aktie

AMC Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 869004 / ISIN: US0016691000

22.11.2025 10:30:00

1 Reason I Haven't Bought AMC Entertainment Stock and Probably Never Will

There's little the market loves more than rewarding a turnaround story, and boy, does AMC Entertainment (NYSE: AMC) appear to have one in the works.That's what CEO Adam Aron seems to believe, anyway. As he commented in the movie theater chain's third-quarter results posted early this month, "We expect the fourth quarter industrywide box office will turn out to be the highest-grossing fourth quarter in six years," adding, "We also continue to believe that the size of the 2026 box office will be dramatically larger than that achieved in 2025."This is a bullish pep talk, however, that I won't be buying into anytime soon, if ever.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu AMC Entertainment Inc.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu AMC Entertainment Inc.mehr Analysen

