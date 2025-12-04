Vertex Aktie

ISIN: PLVRTEX00010

04.12.2025 21:10:00

1 Reason I'll Never Sell Vertex Pharmaceuticals Stock

Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) has proven itself to be an excellent long-term investment, advancing 91% over the past five years. This is as the company has delivered steady growth in revenue thanks to a market-leading franchise.Vertex is the global leader in cystic fibrosis (CF) drugs, and the company's products have both revolutionized the treatment of this disease and generated blockbuster revenue. This biotech player also has expanded its research into other disease areas and scored two wins in recent years, with approvals of Casgevy for blood disorders and Journavx for pain management.So, even though Vertex stock may not soar every year, I'm optimistic about the stock's long-term prospects. Here's one reason I'll never sell this biotech giant.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Vertex Pharmaceuticals Inc.

