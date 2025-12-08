13F 08.12.2025 03:15:27

Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf den Tisch gelegt und ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien enthüllt.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 172,35 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktienbestände quartalsweise offenzulegen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn größten US-Positionen im Portfolio der Notenbank im dritten Quartal 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen.
Auffällig ist, dass die SNB im vergangenen Quartal zahlreiche Verkäufe vorgenommen hat - dennoch blieb die Zusammensetzung der Top-10 weitgehend stabil.
Stichtag der Angaben ist der 30. September 2025.

