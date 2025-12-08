|13F
|
08.12.2025 03:15:27
Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 172,35 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktienbestände quartalsweise offenzulegen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn größten US-Positionen im Portfolio der Notenbank im dritten Quartal 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen.
Auffällig ist, dass die SNB im vergangenen Quartal zahlreiche Verkäufe vorgenommen hat - dennoch blieb die Zusammensetzung der Top-10 weitgehend stabil.
Stichtag der Angaben ist der 30. September 2025.
Auffällig ist, dass die SNB im vergangenen Quartal zahlreiche Verkäufe vorgenommen hat - dennoch blieb die Zusammensetzung der Top-10 weitgehend stabil.
Stichtag der Angaben ist der 30. September 2025.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank,FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.