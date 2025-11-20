Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
20.11.2025 10:32:00
1 Reason I'm Excited About Cameco Stock in 2025
After decades of stagnation, nuclear energy stocks are riding a new wave of enthusiasm.Startups like Oklo and NuScale Power, for instance, have shot up triple digits on the promise of supplying energy to AI data centers with small, modular reactors.One company that doesn't get nearly enough press isn't a start-up but a well-established supplier of uranium -- Cameco (NYSE: CCJ). The stock has already climbed over 60% on the year, but with uranium demands expected to surge, this stock might be just getting started.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
