NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
26.11.2025 09:55:00
1 Stock-Split Stock to Buy Now -- It's Up 88,900% Since Its IPO and History Says Shares Are Headed Higher
Netflix (NASDAQ: NFLX) held its initial public offering (IPO) in May 2002. Its share price has since climbed 88,900%, prompting the streaming company to split its stock three times, as follows:Investors who bought a single share of Netflix at the split-adjusted IPO price of about $0.12 per share would now own 140 shares, each worth $107 today. That tremendous price appreciation was driven by strong sales growth, which itself was a product of subscriber growth fueled by an expanding library of quality programming.A repeat performance over the next two decades is highly unlikely. But Netflix has a market value of $443 billion, which leaves room for upside. Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
