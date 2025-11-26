|Blick ins Depot
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Im Depot von Carl Icahn kam es im dritten Quartal 2025 zu wenigen Veränderungen. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten. Während das Depot im zweiten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 7,89 Milliarden US-Dollar umfasste, kletterte dieses im dritten Quartal auf 9,14 Milliarden US-Dollar.
Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.
Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. September 2025.
