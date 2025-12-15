RENAISSANCE Aktie

RENAISSANCE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BK1Q / ISIN: JP3978800005

15.12.2025 17:17:00

1 Stock to Play America's Nuclear Energy Renaissance

Nuclear is having a moment. With artificial intelligence (AI) data centers projected to consume as much electricity as the entire nation of Japan, governments around the world are turning to nuclear energy to power their economies.The U.K. government is spending 18 billion British pounds (about $24 billion) to bring on what its energy secretary calls a "Golden Age" of nuclear investment. Last week, Poland began construction of its first nuclear plant after the E.U. approved 14.2 billion euros (about $16.7 billion) to finance it. Last summer, Japan began building its first nuclear power reactor since the 2011 Fukushima disaster. And China is building almost as many nuclear reactors as the rest of the world combined.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
