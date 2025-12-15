Asiens Börsen verlieren

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt begab sich am Freitag auf Richtungssuche.

Der ATX notierte im frühen Handel, bewegte sich anschließend aber in einer engeren Range um die Nulllinie. Am Nachmittag fiel er dann in die Verlustzone zurück, wo er sich 1,35 Prozent schwächer bei 5.103,16 Punkten ins Wochenende verabschiedete.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag im Verlauf Kursverluste verzeichnet. Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich hingegen leicht im Plus.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich zudem dünn.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich vor dem Wochenende zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Plus und baute seine Gewinne im weiteren Verlauf zunächst aus. Nach Rutsch an die Nulllinie ist er am Nachmittag in die Verlustzone gesunken. Er schloss den Freitagshandel 0,45 Prozent leichter ab bei 24.186,49 Einheiten.

Der DAX konnte am Freitag nicht an seine jüngsten Gewinne anknüpfen. Tags zuvor hatte der DAX nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der DAX es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen. Schlussendlich ging es zum Wochenende jedoch abwärts.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Freitag Verluste.

Der Dow Jones startete knapp im Plus in die Freitagssitzung und baute seine Gewinne zunächst aus. Bei 48.886,86 Punkten markierte er einen neuen Rekord. Anschließend rutschte er jedoch ins Minus und notierte letztlich 0,51 Prozent tiefer bei 48.458,05 Punkten.

Der NASDAQ Composite gab bereits zum Start nach und fiel im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Er verabschiedete sich 1,69 Prozent schwächer bei 23.195,17 Zählern in den Feierabend.

Am US-Aktienmarkt haben am Freitag Bedenken wegen hoher Bewertungen von Tech-Unternehmen die Stimmung belastet. In diesem Umfeld war von dem Schwung nichts mehr zu spüren, den zur Wochenmitte die US-Notenbank mit einer Leitzinssenkung ausgelöst hatte.

Grund für die triste Stimmung waren ein nur in einem kleinen Teil etwas schlechter als gedachter Geschäftsbericht des Chipzulieferers Broadcom sowie ein Bericht zu möglichen Verzögerungen beim Bau von KI-Rechenzentren des IT-Konzerns Oracle für OpenAI.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag von ihrer schwächeren Seite.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,29 Prozent auf 50.182,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,25 Prozent auf 3.879,63 Zähler.

In Hongkong geht es ebenso abwärts: Der Hang Seng notiert 1,04 Prozent tiefer bei 25.707,25 Einheiten (MEZ: 07:10).

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag tiefrot und folgen damit den negativen US-Vorgaben. Die globalen Vorbehalte gegenüber Technologieaktien sind auch in Asien mit fallenden Kursen spürbar. Den jüngsten Belastungsfaktor liefert Broadcom, der US-Halbleiterkonzern hat mit seinem Ausblick nicht überzeugt. Insbesondere die steigenden Ausgaben für KI stoßen am Markt auf eine wachsende Skepsis. Dazu gesellen sich schwache Konjunkturdaten in China.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX