Ethereum - Japanischer Yen

483 754,93
 JPY
6 155,06
1,29 %
JPY - ETH
Geändert am: 15.12.2025 07:26:45

Asiens Börsen verlieren

Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt begab sich am Freitag auf Richtungssuche.

Der ATX notierte im frühen Handel, bewegte sich anschließend aber in einer engeren Range um die Nulllinie. Am Nachmittag fiel er dann in die Verlustzone zurück, wo er sich 1,35 Prozent schwächer bei 5.103,16 Punkten ins Wochenende verabschiedete.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag im Verlauf Kursverluste verzeichnet. Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich hingegen leicht im Plus.
Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich zudem dünn.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich vor dem Wochenende zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Plus und baute seine Gewinne im weiteren Verlauf zunächst aus. Nach Rutsch an die Nulllinie ist er am Nachmittag in die Verlustzone gesunken. Er schloss den Freitagshandel 0,45 Prozent leichter ab bei 24.186,49 Einheiten.

Der DAX konnte am Freitag nicht an seine jüngsten Gewinne anknüpfen. Tags zuvor hatte der DAX nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der DAX es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen. Schlussendlich ging es zum Wochenende jedoch abwärts.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Freitag Verluste.

Der Dow Jones startete knapp im Plus in die Freitagssitzung und baute seine Gewinne zunächst aus. Bei 48.886,86 Punkten markierte er einen neuen Rekord. Anschließend rutschte er jedoch ins Minus und notierte letztlich 0,51 Prozent tiefer bei 48.458,05 Punkten.
Der NASDAQ Composite gab bereits zum Start nach und fiel im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Er verabschiedete sich 1,69 Prozent schwächer bei 23.195,17 Zählern in den Feierabend.

Am US-Aktienmarkt haben am Freitag Bedenken wegen hoher Bewertungen von Tech-Unternehmen die Stimmung belastet. In diesem Umfeld war von dem Schwung nichts mehr zu spüren, den zur Wochenmitte die US-Notenbank mit einer Leitzinssenkung ausgelöst hatte.

Grund für die triste Stimmung waren ein nur in einem kleinen Teil etwas schlechter als gedachter Geschäftsbericht des Chipzulieferers Broadcom sowie ein Bericht zu möglichen Verzögerungen beim Bau von KI-Rechenzentren des IT-Konzerns Oracle für OpenAI.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag von ihrer schwächeren Seite.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,29 Prozent auf 50.182,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,25 Prozent auf 3.879,63 Zähler.

In Hongkong geht es ebenso abwärts: Der Hang Seng notiert 1,04 Prozent tiefer bei 25.707,25 Einheiten (MEZ: 07:10).

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag tiefrot und folgen damit den negativen US-Vorgaben. Die globalen Vorbehalte gegenüber Technologieaktien sind auch in Asien mit fallenden Kursen spürbar. Den jüngsten Belastungsfaktor liefert Broadcom, der US-Halbleiterkonzern hat mit seinem Ausblick nicht überzeugt. Insbesondere die steigenden Ausgaben für KI stoßen am Markt auf eine wachsende Skepsis. Dazu gesellen sich schwache Konjunkturdaten in China.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
15.12.25 Abivax SA / Quartalszahlen
15.12.25 Abivax SA (spons. ADRs) / Quartalszahlen
15.12.25 All for One Group AG / Quartalszahlen
15.12.25 ARK Restaurants CorpShs / Quartalszahlen
15.12.25 Ascentech K.K. Registered Shs / Quartalszahlen
15.12.25 Ashford Hospitality Prime Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs (B) / Hauptversammlung
15.12.25 Ashford Hospitality Prime Inc Registered Shs / Hauptversammlung
15.12.25 AXXZIA Inc. Registered Shs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
15.12.25 Tankan Diffusionsindex großer Unternehmen des nicht-verarbeitenden Gewerbes
15.12.25 Tankan Dienstleistungsindex
15.12.25 Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen
15.12.25 Tankan Großindustrie CAPEX gesamt
15.12.25 Tankan Große Produktionsprognose
15.12.25 Trade Balance
15.12.25 Rightmove Immobilienindex (Monat)
15.12.25 Rightmove Immobilienindex (Jahr)
15.12.25 Immobilienpreisindex
15.12.25 Urbane Investition (YTD) (Jahr)
15.12.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
15.12.25 Industrieproduktion (Jahr)
15.12.25 Tertiary Industry Index (MoM)
15.12.25 Consumer Price Index (YoY)
15.12.25 Consumer Price Index (YoY)
15.12.25 Consumer Price Index (MoM)
15.12.25 Inflation des Preisindex für Großhandel
15.12.25 Großhandelspreisindex (Jahr)
15.12.25 Großhandelspreisindex (Monat)
15.12.25 Handelsbilanz
15.12.25 Industrieproduktion ( Monat )
15.12.25 Erzeuger- und Importpreise (Jahr)
15.12.25 Erzeuger- und Importpreise (Monat)
15.12.25 M2 Geldmenge
15.12.25 SECO wirtschaftliche Prognosen
15.12.25 Kerninflation (im Monatsvergleich)
15.12.25 Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich)
15.12.25 Kerninflation (im Jahresvergleich)
15.12.25 Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich)
15.12.25 Haushaltsausgleich
15.12.25 Leistungsbilanz (im Monatsvergleich)
15.12.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
15.12.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
15.12.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
15.12.25 Industrieproduktion w.d.a. (Jahr)
15.12.25 Industrieproduktion s.a. (Monat)
15.12.25 Trade Deficit Government
15.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
15.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
15.12.25 Aktuelles Konto
15.12.25 Baubeginne s.a (Jahr)
15.12.25 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
15.12.25 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
15.12.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)
15.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
15.12.25 Produktionsverkäufe (Monat)
15.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
15.12.25 NY Empire-State-Produktionsindex
15.12.25 Fed-Mitglied Miran Rede
15.12.25 Industrieertrag
15.12.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
15.12.25 NAHB Immobilienmarktindex
15.12.25 FOMC Mitglied John C. Williams spricht
15.12.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
15.12.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
15.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
15.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
15.12.25 Lebensmittelpreisindex (Monat)
15.12.25 Tag der Versöhnung
15.12.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
15.12.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen
15.12.25 S&P Global zusammengesetzter PMI

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

