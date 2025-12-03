NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
03.12.2025 16:07:00
1 Top Growth Stock Down 25% to Buy Right Now
Cybersecurity specialist Zscaler (NASDAQ: ZS) had been performing impressively on the stock market -- at least, until Nov. 25 when it released results for its fiscal 2026 first quarter (ended Oct. 31). The stock fell 13% the following day, and it has pulled back 25% since hitting a 52-week high on Nov. 3.However, Zscaler's drop doesn't seem justified, since it not only beat Wall Street's revenue and earnings expectations, but also raised its full-year guidance. Let's take a closer look at the company's business, and check why it may be a good idea to buy it following its recent pullback.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.