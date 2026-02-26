Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
26.02.2026 15:45:00
1 Top Quantum Computing Stock to Buy in 2026
The share price of many small quantum computing companies has skyrocketed over the past few years. But lately, investors haven't been optimistic. Concerns about being over-invested in tech stocks, geopolitical risks, and tariffs have scared many of them away from more-speculative plays.How can investors still benefit from quantum computing without being overexposed to such a speculative industry? One smart way right now is to buy Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
